Подросток изнасиловал спавшую в гостиничном номере Греции туристку и извинился

Юноша из Британии изнасиловал спавшую в гостиничном номере в Греции соотечественницу и сразу перед ней извинился. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел на острове Корфу. 18-летняя туристка проснулась из-за насиловавшего ее 18-летнего британца. Девушка спросила, что он делает, а нападавший в ответ извинился. Затем пострадавшая записала разговор со своим насильником и передала запись полиции.

На британца завели уголовное дело. При этом полиция выдвинула обвинения и против туристки, заметив, что она нарушила закон о конфиденциальности телефонных разговоров.

Ранее в Испании таксист попытался изнасиловать британскую туристку и бросил ее на парковке полуголой. Инцидент произошел в ночь на 15 сентября на курорте Майорка.