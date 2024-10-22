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18:56, 22 октября 2024Силовые структуры

Полиция задержала россиянина за поджог хостела с мигрантами

В Тверской области полицейские задержали подозреваемого в поджоге хостела

Кадр: Telegram-канал «Ирина Волк»

В Тверской области полицейские задержали подозреваемого в поджоге хостела с мигрантами. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Ирина Волк.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

По данным МВД, поджигателем оказался один из жильцов, в коридоре на втором этаже злоумышленник разлил горючую жидкость. Когда его попытались остановить, он поджог ее и сразу скрылся. Один из постояльцев, спасаясь от огня, получил травмы выпрыгнув со второго этажа. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее сообщалось, что мужчина устроивший пожар в хостеле попал на видео.

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      Артем Соколов
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