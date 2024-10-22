Популярная блогерша посетила Токио и сравнила суши в России и Японии

Блогерша Могилко заявила, что не заметила разницы в суши в Японии и России

Популярная блогерша Марина Могилко, живущая в США, посетила Токио и сравнил вкус суши в России и Японии. Подробностями она поделилась в новом видео, доступном на ее YouTube-канале.

Могилко рассказала, что в Японии очень вкусные суши. «Просто божественно», — описала она японское блюдо. При этом, как отметила блогерша, она не заметила колоссальной разницы во вкусе суши в Японии и США. «И даже с Россией [нет значительной разницы]», — подчеркнула она.

По словам блогерши, недавно она ела суши в новом японском ресторане в Санкт-Петербурге, где готовили суши не менее вкусно, чем в Японии, из рыбы, выловленной в Охотском море. При этом японские суши она назвала безумно вкусными.

Ранее известный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) побывал в Японии и рассказал о ценах на еду. Он заявил, что фрукты и ягоды из местных супермаркетов дорого стоят. Так, уточнил блогер, один банан стоит 354 рубля.