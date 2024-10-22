Популярный актер снялся в фотосессии обнаженным

Популярный бразильскй актер Кайя Реймонд принял участие в откровенной фотосессии. Снимок появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летний манекенщик позировал обнаженным среди растений, прикрывая оголенные части тела полотенцем. От аксессуаров телезвезда отказался. Публикация мужчины набрала 174 тысячи лайков и более шести тысяч комментариев в соцсети.

Известно, что автором кадра выступил именитый британский фотограф Марио Тестино, чьи работы публиковались в журналах Vogue и Vanity Fair, а в объектив его камеры попадали Принцесса Диана, Кира Найтли, Мадонна, Леди Гага и другие звезды.

Ранее в октябре Кендалл Дженнер обнажила грудь на ковровой дорожке гала-вечера.