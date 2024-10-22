Предсказаны последствия резкого сокращения числа парковок в российских дворах

Юрист Славнов: сокращение числа парковок во дворах нарушит комфорт жильцов

Резкое сокращение числа парковок в российских дворах вряд ли окажется эффективной мерой и может нарушить комфорт жильцов. Последствия инициативы предсказал автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с «360.ru».

Эксперт считает, что нехватка парковочных мест во дворе вынудит россиян оставлять машины где попало. Помимо этого, водители будут пытаться «застолбить» себе место, пренебрегая удобством для окружающих.

«И вот начнется такое: я запарковался, я место нашел, и мне плевать на всех. Это, как мне кажется, приведет непосредственно к этому, а не к тому, что "я сейчас пойду, продам свою машину и пересяду на автобус". Нет, такого не будет», — пояснил Славнов.

Специалист убежден, что россияне не стремятся пересаживаться с личного транспорта на общественный из-за удобства. Даже каршеринг не способен заменить свой автомобиль — тем более, взятый напрокат автомобиль тоже нужно где-то парковать. Поэтому планы по снижению числа парковок могут привести к еще большим проблемам, резюмировал автоюрист.

Ранее стало известно о планах властей уменьшить число парковок у жилых домов с 2026 года. Инициатива должна снизить давление на транспортную сеть городов и побудить жителей страны чаще пользоваться общественным транспортом.