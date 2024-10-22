Премьер Саксонии призвал к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине

Премьер Кречмер: пришло время дипломатически урегулировать конфликт на Украине

Пришло время попытаться дипломатически урегулировать конфликт на Украине. К этому призвал премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью Tagesspiegel.

«Несмотря на военную помощь, за два с половиной года не было достигнуто заметного прогресса в стратегии прекращения войны на поле боя. Пришло время попытаться более дипломатично», — сказал он.

Как отмечает издание, глава правительства Саксонии также поддержал идею кандидата на пост канцлера Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца. Политик предложил создать контактную группу, в которую бы вошли Германия, Британия, Франция и Польша для разработки планов по европейскому устройству после завершения конфликта на Украине. По словам премьера, Мерц в своем предложении хорошо конкретизировал планы по европейскому устройству.

Ранее Кречмер вместе с премьер-министром Бранденбурга Дитмаром Войдке и главой Христианско-демократического союза (ХДС) в Тюрингии Марио Фойгтом призвали немецкое правительство к более активным усилиям по поиску дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Политики считают, что Берлин должен создать мощный дипломатический альянс для запуска мирных переговоров.