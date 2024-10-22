Президент Мавритании прибыл на саммит БРИКС в Казани

Президент Мавритании эль Газуани прибыл на саммит БРИКС в Казани

Президент Мавритании Мохаммед Ульд Шейх эль Газуани прибыл на саммит межгосударственного объединения БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Уточняется, что в аэропорту президента встретил председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

Другие мировые лидеры, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, президента ЮАР Сирила Рамафосу, уже находятся в Казани.

Ранее на саммит БРИКС в Казани прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Казань. Ожидается, что глава индийского правительства проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита 22 октября.