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17:42, 22 октября 2024Мир

Президент Мавритании прибыл на саммит БРИКС в Казани

Президент Мавритании эль Газуани прибыл на саммит БРИКС в Казани
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Алексей Даничев / Фотохост-агентство Brics-russia2024.ru

Президент Мавритании Мохаммед Ульд Шейх эль Газуани прибыл на саммит межгосударственного объединения БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Уточняется, что в аэропорту президента встретил председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

Другие мировые лидеры, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, президента ЮАР Сирила Рамафосу, уже находятся в Казани.

Ранее на саммит БРИКС в Казани прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Казань. Ожидается, что глава индийского правительства проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита 22 октября.

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      Виктория Кондратьева
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