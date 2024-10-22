Путин раскрыл Си Цзиньпину детали разговора с президентом Бразилии

Путин: президент Бразилии Лула да Силва будет участвовать в саммите БРИКС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал в ходе телефонного разговора своего российскому коллеге Владимиру Путину, что будет участвовать в саммите БРИКС в дистанционном формате, несмотря на проблемы со здоровьем. Об этом президент России заявил в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Закончил только что разговор с президентом Бразилии господином Лулой. Как известно, он по медицинским соображениям должен был остаться дома. Очень сожалеет, что не смог лично приехать, но намерен завтра в видеорежиме вместе с нами поработать», — рассказал российский лидер.

При этом Путин отметил, что это не совсем гуманно по отношению к Лула да Силве из-за разницы в часовых поясах, которая от него потребует подключения в ночное время. Однако бразильский лидер заверил, что он несмотря на какие-либо ограничения намерен участвовать в саммите.

Ранее стало известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС в Казани из-за травмы затылка и начавшегося кровоизлияния. На данный момент здоровью главы государства ничто не угрожает. Тем не менее сохраняется риск второго кровоизлияния, из-за чего Лула да Силва пропустит саммит в Казани.