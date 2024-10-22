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10:04, 22 октября 2024Силовые структуры

Пытавшемуся устроить теракты в российских регионах москвичу продлили арест

В Москве суд продлил арест мужчине, пытавшемуся устроить теракт в ЛНР

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Москве суд продлил арест местному жителю, который пытался устроить теракты в Луганской народной республике (ЛНР) и некоторых других регионах России. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина будет под стражей еще три месяца. При этом он просил отправить его под домашний арест, потому что у него есть постоянное место жительства в столице, но получил отказ. Москвич проходит обвиняемым по статьям 30, 205 УК РФ («Покушение на теракт») и сотрудничает со следствием.

По версии следствия, обвиняемый был участником группы, которая планировала совершить теракты в ЛНР и ряде других российских регионов. После совершения преступления все участники группы хотели уехать на территорию Украины. Некоторые из них смогли это сделать даже до терактов, поэтому теперь они объявлены в международный розыск.

Ранее 2-й Восточный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы жителя Челябинской области за подготовку теракта в администрации города.

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