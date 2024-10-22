Раскрыта доля боящихся потерять работу россиян

Аналитик Ляшок: доля боящихся потерять работу россиян упала до 10 процентов

За последние два с половиной года доля боящихся потерять работу россиян сократилась на 6 процентных пункта (п.п.) — с 16 до 10 процентов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитическую записку ведущего научного сотрудника центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС Виктора Ляшка.

Исследование проводилось в сентябре при помощи телефонного опроса граждан по темам занятости и безработицы. По его итогам выяснилось, что доля тех, кто оценивает риски потери основного места труда «низкими» или «очень низким», за отчетный период увеличилась на те же 6 п.п. — с 78 до 84 процентов.

На этом фоне Ляшок пришел к выводу, что к настоящему времени на российском рынке труда завершился переход от «рынка работодателя» к «рынку соискателя». Теперь, подчеркивает аналитик, почти половина (47 процентов) граждан считают, что найти новую работу в случае потери основного места труда будет «легко». Столько же респондентов полагают, что у них могут возникнуть определенные трудности при поиске новой работы.

Ранее директор Ассоциации инновационных регионов (АИР) Александр Смекалин заявил, что в последнее время российские работодатели стали активнее привлекать соискателей без трудового опыта. Если год назад таких работодателей было 12,9 процента, то теперь 15,1 процента. В качестве основной причины подобной динамики он назвал острый дефицит кадров на внутреннем рынке.