Раскрыта судьба более тысячи пропавших жителей Курской области

В Курской области нашли более 1 тысячи человек, считавшихся пропавшими без вести

В Курской области нашли более 1 тысячи человек, считавшихся пропавшими без вести. Судьбу жителей раскрыли в Российском Красном Кресте, соответствующая публикация появилась в Telegram-канале организации.

«Установлена судьба и восстановлена семейная связь с 1 073 лицами, в числе которых 860 гражданских, 213 военнослужащих», — уточнили в организации.

Всего в Российский Красный Крест поступило более 5,6 тысячи обращений о поиске жителей в российском приграничье после вторжения украинских войск. При этом одного человека могут искать несколько родственников, соседей и знакомых.

Бои с украинскими войсками в Курской области ведутся с 6 августа. По официальным данным на 11 сентября, из приграничного региона эвакуировали более 150 тысяч россиян.