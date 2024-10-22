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11:33, 22 октября 2024Россия

Раскрыта судьба более тысячи пропавших жителей Курской области

В Курской области нашли более 1 тысячи человек, считавшихся пропавшими без вести

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Курской области нашли более 1 тысячи человек, считавшихся пропавшими без вести. Судьбу жителей раскрыли в Российском Красном Кресте, соответствующая публикация появилась в Telegram-канале организации.

«Установлена судьба и восстановлена семейная связь с 1 073 лицами, в числе которых 860 гражданских, 213 военнослужащих», — уточнили в организации.

Всего в Российский Красный Крест поступило более 5,6 тысячи обращений о поиске жителей в российском приграничье после вторжения украинских войск. При этом одного человека могут искать несколько родственников, соседей и знакомых.

Бои с украинскими войсками в Курской области ведутся с 6 августа. По официальным данным на 11 сентября, из приграничного региона эвакуировали более 150 тысяч россиян.

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      Елена Торубарова
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