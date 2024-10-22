Разрушенная из-за атак ВСУ церковь в Курской области попала на видео

Очевидец снял на видео разрушенную из-за атак ВСУ церковь под Суджей

В селе Борки Суджанского района Курской области очевидец снял на видео церковь, разрушенную из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «Суджа родная».

На кадрах виден храм, у которого обрушена входная зона, обломки лежат на месте дверей. Возле ворот можно увидеть воронки от прилетов. Внутри церкви также наблюдаются различные повреждения.

Во время съемки видео в отдалении были слышны звуки, похожие на выстрелы. Дата съемки ролика неизвестна.

Ранее житель Курской области рассказал, что украинские дроны намеренно атаковали большие скопления людей в российском приграничье. С его слов, удары также пришлись на два микроавтобуса, которые везли людей.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.