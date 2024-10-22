Рогов сообщил об обстреле Токмака украинскими военными

Рогов: ВСУ обстреливают из РСЗО Токмак в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают город Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО (ракетных систем залпового огня — прим. «Ленты.ру»). Работают системы ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») России», — написал Рогов.

Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

Утром 22 октября стало известно об ударе ВСУ по городу — спутнику Запорожской атомной электростанции Энергодару. Из-за обстрела на одной из автозаправочных станций произошло возгорание газовой цистерны.