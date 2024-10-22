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17:18, 22 октября 2024Экономика

Россия десятикратно увеличила поставки одного продукта в Китай

«ВетИС»: экспорт субпродуктов рогатого скота из России в Китай вырос в 10 раз

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

С начала 2024 года экспорт субпродуктов мелкого и крупного рогатого скота из России в Китай вырос в 10 раз. Об этом со ссылкой на данные информационной системы «ВетИС» и «Аргус-Фито» сообщает «Интерфакс».

За девять месяцев поставки российской мясной продукции увеличились с 487,2 до 563,4 тысячи тонн (плюс 15,6 процента в годовом выражении). Экспорт мяса и субпродуктов птицы увеличился с 238,4 до 264,2 тысячи тонн. Главным покупателем стал Китай с результатом в 107,6 тысячи тонн, а на втором месте среди партнеров отметилась Саудовская Аравия (50,2 тысячи тонн)

За то же время поставки свинины выросли на 20,8 процента, со 120,9 до 146,1 тысячи тонн. Лидерами по закупкам стали Белоруссия (63,3 тысячи тонн), Вьетнам (29 тысяч тонн) и Китай (17 тысяч тонн).

Отгрузки за рубеж субпродуктов мелкого и крупного рогатого скота и свиней выросли в 1,4 раза, с 34,2 до 47,1 тысячи тонн. Активнее всего этот вид товаров поставлялся во Вьетнам (28,7 тысячи тонн) и в Китай (12,9 тысячи тонн).

Журнал The Economist заявил, что Китай увеличивает закупки ряда товаров на случай возможного ухудшения торговых отношений с США, которое наступит в случае переизбрания Трампа. В 2023 году КНР установила рекорд по импорту основных ресурсов, превысив обычные показатели на 16 процентов. В 2024 году объем импорта увеличился еще на шесть процентов. По данным издания, самыми зависимыми товарами для Пекина считаются энергоносители, минералы (бокситы и кобальт), а также продукты питания.

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      Вячеслав Агапов
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