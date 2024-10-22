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12:53, 22 октября 2024Экономика

Россиянам дали советы по покупке и продаже квартиры

Эксперт Перескокова: покупка квартиры без риелтора грозит проблемами

При покупке или продаже недвижимости стоит нанять риелтора и юриста. Самостоятельное проведение сделки может обернуться проблемами. Об этом предупредила эксперт по недвижимости Наталья Перескокова, передает Pravda.ru.

Собеседница издания подчеркивает, что юрист должен специализироваться именно на недвижимости. По ее словам, специалист по другой сфере может внести путаницу в процесс. Однако даже при наличие юриста сделка без участия риелтора — рисковая затея. Во многих случаях адвокаты задают неуместные вопросы, не имеющие значения для покупателя и усложняющие процесс.

Ипотечникам Перескокова также посоветовала учитывать дополнительные требования в зависимости от банка-кредитора. «В зависимости от банка там разные схемы, чтобы ее закрыть. Поэтому нужно понимать, в каком банке», — объяснила эксперт.

Ранее стало известно, что большинство россиян проводят всю жизнь в одной квартире или доме или переезжают всего один или два раза.

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      Александра Качан
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