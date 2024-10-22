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12:07, 22 октября 2024Экономика

Россияне рассказали о переездах

«КП»: 31 % россиян всю жизнь живут в одном доме

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Большинство россиян переезжают всего раз за всю жизнь или вообще не делают этого. Такой результат показал опрос, проведенный «Комсомольской правдой» среди 4000 онлайн-пользователей.

Так, 31 процент респондентов признались, что всю жизнь живут в одном доме или квартире. В этом жилье они выросли, остались во взрослом возрасте, привели партнера и начали растить детей. Еще 55 процентов переезжали только один или два раза: в молодости съехали от родителей, а позже купили квартиру побольше из-за прибавления в семье или перебрались в другой город ради карьеры.

Лишь шесть процентов опрошенных часто меняют место жительства, так как арендуют жилье. Иногда переезды продиктованы желанием найти объект получше, а иногда съехать просит собственник. Еще шесть процентов ни разу не переезжали, но планируют сделать это в ближайшем будущем. Оставшиеся два процента рассказали, что переезжают постоянно. Такие люди постоянно покупают и продают квартиры и дома, в том числе ради заработка.

Ранее россиянам со средним доходом посоветовали рассмотреть сельскую ипотеку под три процента годовых. Такой вариант жилищного кредитования подойдет гражданам с зарплатой 75 тысяч рублей в месяц.

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      Александра Качан
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