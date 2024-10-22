Россиянам дали советы по выбору квартиры для семьи с маленькими детьми

Риелтор Самотойлов: семье с детьми стоит выбрать жилье поближе к детсаду и школе

Семье с маленькими детьми при покупке квартиры стоит обратить внимание на варианты с большим количеством окон. Этот и другие важные критерии при выборе такого жилья назвал менеджер отдела продаж жилого комплекса «Домодедово Парк» Александр Самотойлов, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

Риелтор отметил, что наличие нескольких источников света поможет лучше организовать пространство, в частности, в детской зоне. Определяющую роль также играет удобная и функциональная планировка квартиры в целом. Эксперт порекомендовал родителям маленьких детей, выбирающим квартиру на долгий срок, заранее предусмотреть и наличие зоны для учебы и хранения детских вещей, поскольку со временем им потребуется больше личного пространства. Нелишним будет задуматься и о местах для хранения колясок и велосипедов — в специально отведенных местах или оборудованных колясочных.

Одними из главных критериев, по словам Самотойлова, являются транспортная доступность и экологическая обстановка в районе, где семья собирается жить. Немаловажным будет выбрать локацию, расположенную возле школ, детсадов и больниц, в которой в перспективе собираются построить новые подобные объекты инфраструктуры — это позволит сократить время в пути и обеспечить безопасный маршрут до учебных заведений. Помимо этого, эксперт призвал по возможности отказаться от квартир в районе с плотной застройкой, так как если дома расположены слишком близко друг к другу, это может негативно сказаться на комфорте передвижения и приводить к перегруженности расположенных рядом дорог.

Наконец, особое внимание внимание риелтор посоветовал уделить вопросу безопасности детей на прогулках. Он подчеркнул, что придомовые территории должны быть оборудованы пешеходными дорожками и изолированы от автомобильного движения, чтобы дети могли свободно и безопасно гулять. «Качество детских площадок также играет важную роль. Площадка должна быть не только безопасной, с мягким покрытием и отсутствием травмоопасных элементов, но и разнообразной, чтобы дети разного возраста могли находить для себя интересные занятия. Разделение на игровые зоны для младших и старших детей делает площадки удобными для всех возрастных групп», — заключил Самотойлов.

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