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19:09, 22 октября 2024Экономика

Россиянам назвали способ навсегда избавиться от плесени в квартире

Эксперт Калинин: перед борьбой с плесенью дома нужно найти причины ее появления

Фото: Shutterstock / Fotodom

Перед тем как приступать к борьбе с плесенью в доме или квартире, нужно найти причины ее появления. Способы навсегда избавить жилье от токсичного грибка раскрыл россиянам экоэксперт Иван Калинин в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, чаще всего плесень встречается на первых и последних этажах домов, где идет взаимодействие с крышей и подвалом и возникает разница температур. Другие распространенные места для образования грибка — швы здания и микротрещины. В ванной комнате тоже создается благоприятная среда для плесени. Причиной может стать плохая вентиляция, из-за которой помещение не проветривается должным образом.

«Победить плесень навсегда можно, но все зависит от масштаба. При обработке советую обратить внимание на современные средства, например на синергическую биоцидную смесь. Но нужно помнить, что это химия и необходимо использовать средства защиты. Если же масштаб проблемы большой, то лучше обратиться к специалистам», — посоветовал Калинин.

Ранее эксперты посоветовали использовать соду для борьбы с плесенью в ванной комнате. Однако предупредили, что народные средства могут иметь лишь временный эффект.

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      Нина Ташевская
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