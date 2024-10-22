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13:04, 22 октября 2024Экономика

Россиянам рассказали о праве детей продавать квартиры

Депутат Гаврилов: ребенок имеет право продать квартиру с 14 лет

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В России дети могут самостоятельно участвовать в сделках с недвижимостью, если они достигли 14 лет. О праве несовершеннолетних продавать квартиры рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, пишет NEWS.ru.

Однако для это нужно письменное согласие законных представителей (родителей или попечителей) или органов опеки. «Исключение — эмансипированные несовершеннолетние. Это довольно редкий случай, лучше тоже данный момент перепроверить. По сути, это дети, приравненные ко взрослым», — пояснил депутат.

В последнем случае дети могут сами заключать любые сделки — для этого не нужно согласие взрослых. Статус эмансипированного можно получить после 16 лет, если предоставить трудовой договор, свидетельство о ведении предпринимательской деятельности, вступлении в брак или регистрации в ЕГРИП. При этом нужно будет подтвердить, что эмансипированный ребенок полностью дееспособен — тут потребуется соответствующее решение суда или органов опеки.

Ранее семьям с маленькими детьми дали советы по выбору квартиры. Этой категории людей лучше выбирать варианты с удобной планировкой и большим количеством окон, с хорошей транспортной доступностью и благоприятной экологической обстановкой.

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      Нина Ташевская
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