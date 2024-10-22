Россияне охладели к одному деликатесу

«Чек Индекс»: число покупок красной икры в России упало на восемь процентов

Сравнение данных за сентябрь 2023 и 2024 годов показало, что в России упал спрос на такой деликатес, как красная икра. Об этом сообщил «Чек Индекс».

Средний чек при покупке красной икры оказался на 8 процентов выше уровня прошлого года, а медианная цена на один килограмм поднялась на 10 процентов и составила 7 тысяч 230 рублей. При этом число покупок снизилось на 8 процентов.

В Москве средний чек оказался на 9 процентов выше, чем в 2023 году. Медианная цена поднялась на 14 процентов, дойдя до 7 тысяч 991 рубля. А вот покупать данный деликатес стали на 14 процентов реже.

Ранее Росстат сообщил, что в сентябре икра лососевых рыб в России выросла в цене на 12,6 процента.

Перед этим руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев спрогнозировал, что к Новому году красная икра в России подорожает на 15 процентов.