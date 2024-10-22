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08:29, 22 октября 2024Россия

Россиянка ослепла на один глаз после удара стулом на встрече одноклассников

В Якутии пенсионерка ослепла на один глаз после удара стулом по голове

Фото: Unsplash

В Якутии 60-летняя женщина ослепла на один глаз после того, как ее ударили стулом по голове. Об этом сообщает ЯСИА.

По информации издания, травму головы, которая привела к частичной потере зрения, пожилая женщина получила во время конфликта на встрече одноклассников. В результате пенсионерке потребовалась консультация нейрохирургов.

«Пациентка получила ушиб глаза тяжелой степени, зрение снизилось до светочувствительности. Женщину госпитализировали в экстренном порядке. Ей зашили рану века, проведена ревизия склеры, диагностировано кровоизлияние внутри левого глаза», — сказала врач-офтальмолог Якутской республиканской офтальмологической больницы Алена Алексеева.

По ее данным, врачи проведут еще одно хирургическое вмешательство. Специалист сочла сомнительным прогноз по восстановлению зрения после подобной травмы и напомнила, что также могут возникнуть осложнения.

Ранее в Волгоградской области женщина ослепла на один глаз после того, как сходила к косметологу. Жительница Волжского обратилась к косметологу, чтобы сделать популярную инвазивную процедуру для коррекции мимических морщин лба и межбровной области.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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