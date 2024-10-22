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07:15, 22 октября 2024Бывший СССР

Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Курскую область

В подполье сообщили о нанесении удара, сорвавшего ротацию ВСУ в Курскую область

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что российские военные в понедельник вечером сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, нанеся удар в Сумской области, сообщает РИА Новости.

По его словам, бойцы атаковали противника авиационной бомбой, запущенной в направлении населенного пункта Басовка. Уточняется, что таким образом была пресечена ротация украинских военнослужащих в Курскую область.

Ранее боец одного из подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Артист заявил, что ВСУ прикрываются мирными жителями, которые остаются на приграничных территориях Курской области, как живым щитом. Он отметил, что таким образом украинские военные пытаются избежать применения против них военной авиации.

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      Марина Совина
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