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00:08, 22 октября 2024Спорт

Российский боец UFC купил пятикомнатную квартиру в Москве

Российский боец UFC Царукян купил пятикомнатную квартиру в Москве

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский и армянский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян рассказал, что купил пятикомнатную квартиру в Москве. Его слова приводит Sport24.

Представитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заявил, что комнаты маленькие, поэтому он планирует переделать квартиру в четырехкомнатную. «Мне по карману это не ударило. Территориально она в Раменке», — добавил он.

В декабре прошлого года Царукян объяснил, что выступает под флагом Армении, несмотря на то, что провел в России всю жизнь, так как считает себя армянином. Он добавил, что в разговоре называет себя российским бойцом, представляющим Армению.

Царукян выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) с апреля 2019 года. На его счету 22 победы при трех поражениях.

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      Анастасия Борисова
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