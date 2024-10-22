Российский омбудсмен объяснил свои слова о детях мигрантов и инвалидах

Детский омбудсмен Мороков заявил, что не сравнивал детей мигрантов с инвалидами

Детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков объяснил, что не сравнивал детей мигрантов с детьми-инвалидами, а говорил о необходимости уравнять эти категории из-за «особых образовательных потребностей». Об этом уполномоченный по правам ребенка в регионе заявил в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее, обсуждая с ведущим телеканала ОТВ трудности обучения детей приезжих в школах, Мороков напомнил, что в стране уже есть категория несовершеннолетних с особенностями получения образования — дети-инвалиды. Он выразил мнение, что «детей [мигрантов] тоже нужно приравнивать к этой категории».

Комментируя свои слова, омбудсмен подчеркнул, что речь шла не про льготы и не про миграционное законодательство, а про необходимость помочь детям мигрантов освоиться в российских школах. «Там и тьюторы есть, и ассистенты, и учителям легче будет учить этих детей, и они быстрее войдут в контекст нашей жизни без всяких слов красивых — ассимиляции и так далее. Они правда стремятся стать достойными людьми. Есть определенные категории, которые не учтены, но тех, кто пришел к нам, мы не имеем права их оттолкнуть», — сказал он.

Мороков добавил, что в ходе эфира озвучил рекомендации Минпросвещения от июля 2024 года, в которых «говорится о том, что есть необходимость придать им статус детей, которые требуют особых образовательных условий». Он призвал не отталкивать детей, «которые пришли за помощью», так как этнические и религиозные различия не должны влиять на отношение к несовершеннолетним.

30 сентября депутат Госдумы Ирина Яровая рассказала, что комиссия нижней палаты парламента начала готовить изменения в законодательство, в случае принятия которых детей мигрантов будут устраивать в школы только после обязательной диагностики и подготовки к предстоящему обучению. По ее словам, незнание русского языка создает проблемы для самих детей, трудности для педагогов, а также приводит к конфликтным ситуациям в учебных заведениях.