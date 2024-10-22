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10:23, 22 октября 2024Россия

В России предложили приравнять детей мигрантов в школах к инвалидам

Омбудсмен Мороков предложил приравнять детей мигрантов в школах к инвалидам

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков предложил приравнять детей мигрантов в школах к инвалидам. Об этом уполномоченный по правам ребенка в регионе заявил в эфире ОТВ.

Обсуждая с ведущим программы «Акцент» проблему обучения детей приезжих с плохим знанием русского языка, Мороков напомнил, что в России существует категория несовершеннолетних с особенными образовательными потребностями. «Это дети с ограниченными возможностями, дети-инвалиды. Я думаю, что вот этих детей [мигрантов] тоже нужно приравнивать к этой категории», — сказал он.

Омбудсмен считает, что классы с детьми мигрантов должны быть меньше, а их учителям нужно доплачивать. По его словам, в Екатеринбурге существует две школы, где «достаточно большое количество этих ребят», и привести их численность к рекомендованным трем учащимся в классе невозможно.

Ранее стало известно, что комиссия Госдумы по миграционной политике начала готовить изменения в законодательство, в случае принятия которых детей мигрантов будут устраивать в школы только после обязательной диагностики и подготовки к предстоящему обучению. Как подчеркнула депутат Ирина Яровая, незнание русского языка создает проблемы для самих детей, трудности для педагогов, а также приводит к конфликтным ситуациям в учебных заведениях.

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19 сентября в Минпросвещения заявили, что в российских школах превышено соотношение детей мигрантов и местных обучающихся. В ведомстве считают, что в таких случаях необходимы учителя для занятий с детьми сверх обычной школьной программы.

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      Константин Лысяков
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