Российского военного осудили за кражу плиты и мобильного телефона

В Томске суд оштрафовал военного за кражу плиты и мобильного телефона

Томский гарнизонный военный суд оштрафовал военного за кражу индукционной плиты и мобильного телефона Xiaomi Redmi. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Сначала мужчине назначили штраф в размере 150 тысяч рублей, но с учетом его содержанием под стражей какое-то время штраф уменьшили до 80 тысяч рублей.

По версии следствия, осужденный незаконно проник в жилище потерпевшей и похитил плиту и телефон. Украденным имуществом военный распорядился по своему усмотрению.

Ранее Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к четырем годам лишения свободы военного, похитившего велосипед Cronus.