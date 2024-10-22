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07:15, 22 октября 2024Силовые структуры

Российского военного осудили за кражу плиты и мобильного телефона

В Томске суд оштрафовал военного за кражу плиты и мобильного телефона

Фото: Unsplash

Томский гарнизонный военный суд оштрафовал военного за кражу индукционной плиты и мобильного телефона Xiaomi Redmi. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Сначала мужчине назначили штраф в размере 150 тысяч рублей, но с учетом его содержанием под стражей какое-то время штраф уменьшили до 80 тысяч рублей.

По версии следствия, осужденный незаконно проник в жилище потерпевшей и похитил плиту и телефон. Украденным имуществом военный распорядился по своему усмотрению.

Ранее Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к четырем годам лишения свободы военного, похитившего велосипед Cronus.

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