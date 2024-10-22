Russ передала свои активы в объединенную с Wildberries компанию

Группа компаний Russ передала объединенной «РВБ» дочерние структуры ООО «Стинн»

Russ передала в объединенную с Wildberries компанию «РВБ» дочерние структуры компании «Стинн». Об этом сообщила пресс-служба группы компаний, ее цитирует «Коммерсантъ».

В рамках передачи активов РВБ стало владельцем юридических лиц группы Russ. Как отмечает издание, соответствующие изменения были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В июне 2024 года Wildberries и Russ учредили новую совместную компанию — ООО «РВБ». Ее уставной капитал составляет 20 миллионов рублей. 65 процентов принадлежит Wildberries, а 35 процентов — у компании «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор» (его бенефициарами являются владельцы ГК Russ братья Леван и Роберт Мирзояны). Сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук выступил против сделки. По его словам, его отстранили от управления бизнесом, а о решении об объединении с рекламной компанией Russ договорились без него.

Как заявила основательница маркетплейса Татьяна Ким, компания Wildberries и группа Russ завершили объединение 1 октября. Ким указала, что еще в ноябре прошлого года решила, что Wildberries необходима серьезная перестройка. Вместе они создают новую цифровую торговую платформу.