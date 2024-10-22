«Страна.ua»: СБУ инсценировала покушение на одесского бизнесмена Бейбутяна

Служба безопасности Украины (СБУ) инсценировала покушение на одесского бизнесмена ради его защиты. «Жертвой» был глава подразделения помощи украинской полиции Геннадий Бейбутян, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«[Заказчик] хотел осуществить показательную ликвидацию публично поддерживавшего мобилизацию деятеля. Таким образом, враг хотел посеять панику и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе», — говорится в публикации.

СБУ использовало подставного агента, который сфальсифицировал покушение. Позже спецслужбы арестовали заказчика. Задержанным по делу оказался 43-летний гражданин Украины, который обещал потенциальному киллеру в качестве награды 80 тысяч долларов.

Ранее в ходе обыска у главы Николаевской областной медико-социальной экспертизы сотрудники СБУ обнаружили на хранении в квартире 450 тысяч долларов неустановленного происхождения наличными. По информации ведомства, женщина обогатилась на коррупционных схемах для уклонистов.