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15:55, 22 октября 2024Бывший СССР

СБУ инсценировала покушение на одесского бизнесмена

«Страна.ua»: СБУ инсценировала покушение на одесского бизнесмена Бейбутяна

Фото: Владислав Содель / Коммерсантъ

Служба безопасности Украины (СБУ) инсценировала покушение на одесского бизнесмена ради его защиты. «Жертвой» был глава подразделения помощи украинской полиции Геннадий Бейбутян, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«[Заказчик] хотел осуществить показательную ликвидацию публично поддерживавшего мобилизацию деятеля. Таким образом, враг хотел посеять панику и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе», — говорится в публикации.

СБУ использовало подставного агента, который сфальсифицировал покушение. Позже спецслужбы арестовали заказчика. Задержанным по делу оказался 43-летний гражданин Украины, который обещал потенциальному киллеру в качестве награды 80 тысяч долларов.

Ранее в ходе обыска у главы Николаевской областной медико-социальной экспертизы сотрудники СБУ обнаружили на хранении в квартире 450 тысяч долларов неустановленного происхождения наличными. По информации ведомства, женщина обогатилась на коррупционных схемах для уклонистов.

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      Глеб Палехов
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