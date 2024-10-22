Спутника российской певицы арестовали за употребление наркотиков

Суд арестовал на 7 суток спутника певицы Глюкозы за употребление наркотиков

Мировой суд Москвы арестовал на семь суток спутника певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) за употребление наркотического вещества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичных судов.

Александр Шевцов привлечен к административной ответственности после задержания в аэропорту Шереметьево. Он признан виновным по статье 6.9 КоАП («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»).

Мировой суд также наказал Глюкозу за употребление наркотиков, оштрафовав ее на 5000 рублей. Из административного протокола следует, что в зале аэропорта представители правоохранительных органов выявили у артистки внешние визуальные признаки наркотического опьянения. От медицинского освидетельствования она отказалась.

Артистка прилетела в московский аэропорт Шереметьево в ночь на понедельник, из самолета она вышла в невменяемом состоянии. Сотрудники полиции, которые заметили певицу около двух часов ночи, рассказали, что ее лицо было искривлено, она была неустойчива. При этом от Чистяковой-Ионовой не исходил запах алкоголя, поэтому силовики сделали вывод об употреблении ею запрещенных веществ.