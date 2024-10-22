Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:43, 22 октября 2024Мир

США предупредили Венгрию о готовящейся вооруженной акции

Telex: США предупредили Венгрию о вооруженной угрозе на годовщину восстания

Фото: Pixabay

США предупредили Венгрию о том, что группа молодых людей обсуждает в интернете проведение вооруженной акции 23 октября — в годовщину начала Венгерского восстания 1956 года. Об этом сообщило издание Telex со ссылкой на пресс-службу венгерского правительства.

«Молодые люди в онлайн-группе вели беседу об акции с участием охраняемых лиц, запланированной на ближайшее время», — отметили в правительственном информационном центре.

Издание указывает, что американская разведка узнала о подготовке группы людей к, возможно, вооруженным действиям в годовщину войны за независимость 1956 года.

Ранее власти Венгрии приветствовали слова президента России Владимира Путина о том, что ввод советских войск в Будапешт в 1956 году был ошибкой.

Вооруженное восстание в Венгрии против просоветского правительства было подавлено советскими войсками в октябре — ноябре 1956 года. Общие потери с обеих сторон оцениваются в 3-4 тысячи человек.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      У части карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности. Чем это грозит россиянам?

      В Грузии заявили о призыве Запада повоевать с Россией несколько дней

      В российском регионе помутнела река

      Россиян на борту разбившегося в Судане самолета отправил брату видео

      Женщина увидела рай и ад во время клинической смерти

      Звезда OnlyFans пожаловалась на превратившего ее жизнь в ад преследователя

      Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Орловскую область

      Альфонс обманул российскую студентку на более чем полтора миллиона рублей и был задержан

      В Харьковской области заявили о перевесе России

      Экс-тренер «Зенита» назвал катастрофой получение российского гражданства бразильцем клуба

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше