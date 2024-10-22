США предупредили Венгрию о готовящейся вооруженной акции

Telex: США предупредили Венгрию о вооруженной угрозе на годовщину восстания

США предупредили Венгрию о том, что группа молодых людей обсуждает в интернете проведение вооруженной акции 23 октября — в годовщину начала Венгерского восстания 1956 года. Об этом сообщило издание Telex со ссылкой на пресс-службу венгерского правительства.

«Молодые люди в онлайн-группе вели беседу об акции с участием охраняемых лиц, запланированной на ближайшее время», — отметили в правительственном информационном центре.

Издание указывает, что американская разведка узнала о подготовке группы людей к, возможно, вооруженным действиям в годовщину войны за независимость 1956 года.

Ранее власти Венгрии приветствовали слова президента России Владимира Путина о том, что ввод советских войск в Будапешт в 1956 году был ошибкой.

Вооруженное восстание в Венгрии против просоветского правительства было подавлено советскими войсками в октябре — ноябре 1956 года. Общие потери с обеих сторон оцениваются в 3-4 тысячи человек.