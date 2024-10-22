Стало известно о массовой атаке ВСУ по российским спиртзаводам

Mash: ВСУ атаковали четыре российских спиртзавода

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 22 октября атаковали четыре российских спиртзавода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, под удар попали предприятия, расположенные в Тульской, Воронежской и Тамбовской областях. В последней после удара беспилотника начался пожар.

Сведений о пострадавших в результате налета дронов канал не привел.

В ночь на 22 октября в небе над российскими регионами были сбиты 18 беспилотников ВСУ. В Минобороны уточнили, что речь идет о летательных аппаратах самолетного типа — такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки.