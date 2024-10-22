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11:57, 22 октября 2024Россия

Стало известно о массовой атаке ВСУ по российским спиртзаводам

Mash: ВСУ атаковали четыре российских спиртзавода

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 22 октября атаковали четыре российских спиртзавода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, под удар попали предприятия, расположенные в Тульской, Воронежской и Тамбовской областях. В последней после удара беспилотника начался пожар.

Сведений о пострадавших в результате налета дронов канал не привел.

В ночь на 22 октября в небе над российскими регионами были сбиты 18 беспилотников ВСУ. В Минобороны уточнили, что речь идет о летательных аппаратах самолетного типа — такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки.

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      Алан Босиков
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