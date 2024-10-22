Стало известно об интенсивных боях в Запорожской области

Рогов: в селе Каменском в Запорожской области развернулись интенсивные бои

В селе Каменское в Запорожской области развернулись интенсивные бои российских военных с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что из-за столкновений, в ходе которых подразделения Российской армии вытесняют украинских военных из населенного пункта, ВСУ были вынуждены начать стягивать подкрепление.

«В Каменском идут бои высокой интенсивности. Наши бьют дронами, артиллерией и РСЗО. А противник подтягивает в спешке подкрепление. Сейчас на этом участке фронта очень горячо», — отметил политик.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» заявил, что самыми сложными участками фронта для ВСУ сегодня являются Часов Яр, Торецк, а также Курская область. Обстановка под Курском для ВСУ, как считает полковник, уже безвыходная.