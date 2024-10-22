Судья в отставке заявил о необходимости суда присяжных в России

Судья в отставке Золотых выступил за расширение компетенции суда присяжных в РФ

Для российской судебной системы нет ничего лучше, чем суд присяжных. Такое мнение выразил судья в отставке Владимир Золотых в разговоре с «Московским комсомольцем».

По словам Золотых, суд присяжных выносит значительно больше оправдательных приговоров по сравнению с обычными судами. В 2023 году число оправдательных решений составило 16,5 процента от числа всех вердиктов.

При этом присяжные оправдывают не всех преступников. Об этом свидетельствует и частота обращения обвиняемых с ходатайством о рассмотрении их дел с участием суда присяжных — в 2023 году это число составило всего 14 процентов.

Золотых уверен, что компетенцию суда присяжных необходимо расширять. Это, по его мнению, даст возможность судьям поддерживать должный уровень своей квалификации.

Ранее стало известно, что на слушаниях в Апатитском суде Мурманской области была сформирована коллегия присяжных, которым предстоит рассмотреть уголовное дело о покушении на губернатора региона Андрея Чибиса.