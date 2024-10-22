Туристы потратили 20 миллиардов рублей в одном регионе России

Туристы потратили 20 миллиардов рублей в Калининградской области

За девять месяцев 2024 года туристы потратили в Калининградской области 20 миллиардов рублей. Об этом заявил министр по культуре и туризму российского региона Андрей Ермак, передает «Интерфакс».

В частности, из этих средств 4,2 миллиарда рублей получил местный гостиничный бизнес, что на 27 процентов больше, чем за аналогичный период 2023 года. Санатории увеличили выручку на 17 процентов до 2,2 миллиарда рублей, учреждения культуры на 28 процентов до 2,9 миллиарда рублей.

Более того, Ермак отметил, что доходы туроператоров и агентств составили 1,8 миллиарда рублей, что на 23 процента превысило показатели прошлого года. По словам главы региона, такой заметный рост показателей произошел и за счет развития инфраструктуры гостеприимства.

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