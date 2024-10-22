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19:25, 22 октября 2024Моя страна

Туристы потратили 20 миллиардов рублей в одном регионе России

Туристы потратили 20 миллиардов рублей в Калининградской области

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

За девять месяцев 2024 года туристы потратили в Калининградской области 20 миллиардов рублей. Об этом заявил министр по культуре и туризму российского региона Андрей Ермак, передает «Интерфакс».

В частности, из этих средств 4,2 миллиарда рублей получил местный гостиничный бизнес, что на 27 процентов больше, чем за аналогичный период 2023 года. Санатории увеличили выручку на 17 процентов до 2,2 миллиарда рублей, учреждения культуры на 28 процентов до 2,9 миллиарда рублей.

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Более того, Ермак отметил, что доходы туроператоров и агентств составили 1,8 миллиарда рублей, что на 23 процента превысило показатели прошлого года. По словам главы региона, такой заметный рост показателей произошел и за счет развития инфраструктуры гостеприимства.

Ранее на Южном Урале принялись активно развивать села. В регионе работает госпрограмма, в рамках которой в населенных пунктах строятся новые дороги, парки и скверы, а также возводятся спортплощадки и бассейны.

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      Фариза Бацазова
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