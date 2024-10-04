На Южном Урале принялись развивать села

На Южном Урале в рамках госпрограммы принялись развивать села

На Южном Урале принялись активно развивать села. Соответствующий материал публикует местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, в регионе работает госпрограмма, в рамках которой в населенных пунктах строятся новые дороги, парки и скверы, а также возводятся спортплощадки и бассейны. В этом году на развитие сел Челябинской области из федерального и областного бюджетов выделили более 174 миллионов рублей.

Так, например, в селе Октябрьском начали строить плавательный бассейн, а в деревне Султаново Кунашакского района уже разместили многофункциональную спортивную площадку. Кроме того, в рамках программы 16 южноуральских семей из сел получили социальные выплаты на покупку жилья или строительство своего дома.

В сентябре в российском регионе назвали самую красивую деревню.