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19:30, 4 октября 2024Моя страна

На Южном Урале принялись развивать села

На Южном Урале в рамках госпрограммы принялись развивать села

Фото: Kartashova / Shutterstock / Fotodom

На Южном Урале принялись активно развивать села. Соответствующий материал публикует местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, в регионе работает госпрограмма, в рамках которой в населенных пунктах строятся новые дороги, парки и скверы, а также возводятся спортплощадки и бассейны. В этом году на развитие сел Челябинской области из федерального и областного бюджетов выделили более 174 миллионов рублей.

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Так, например, в селе Октябрьском начали строить плавательный бассейн, а в деревне Султаново Кунашакского района уже разместили многофункциональную спортивную площадку. Кроме того, в рамках программы 16 южноуральских семей из сел получили социальные выплаты на покупку жилья или строительство своего дома.

В сентябре в российском регионе назвали самую красивую деревню.

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      Карина Черных
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