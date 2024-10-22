У четверых россиян обнаружен склад с 700 килограммами сильнодействующих наркотиков

В Подмосковье поймали четырех участников ОПГ, у которых нашли 700 кг наркотиков

В Подмосковье задержали четырех участников организованной преступной группы (ОПГ), у которых обнаружили склад с 700 килограммами сильнодействующих наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Все четверо задержаны по подозрению в незаконном обороте сильнодействующих запрещенных веществ. Трое из них заключены под стражу, один человек находится под подпиской о невыезде.

По данным правоохранителей, у участников ОПГ был некий организатор, который, по предварительным данным, сейчас находится за пределами России. Он создал два интернет-магазина, в которых публиковал рекламу наркотической продукции и осуществлял прием заказов. Для этого он привлек четверых подельников. Одного из них он назначил руководителем группы, трое других выполняли обязанности администратора, фасовщика и сортировщика. Отмечается, что в местах проживания, машине и домовладении, оборудованном под склад, оперативники обнаружили запрещенные анаболические стероиды. Всего силовики изъяли более 700 килограммов наркотиков.

По информации следствия, установлено, что один из задержанных распределял полученные от организатора заказы между другими участниками группы. Они, в свою очередь, фасовали сильнодействующие вещества по пакетам, а затем оформляли отправку посылок. Сейчас установлена причастность фигурантов к не менее 250 фактам незаконного сбыта и незаконного хранения в целях сбыта сильнодействующих веществ.

Ранее сообщалось, что в Омской области полицейские задержали наркокурьера с гашишем и показали на видео оборудованный им под капотом автомобиля тайник.