Разработчики назвали шлем Apple Vision Pro бесполезным

WSJ: для Apple Vision Pro перестали выпускать приложения из-за цены гарнитуры

Разработички перестали выпускать для шлема смешанной реальности Apple приложения. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Журналисты газеты обратили внимание, что количество новых приложений для гарнитуры дополненной и виртуальной реальности Apple снижается с каждым месяцем. На старте продаж в феврале для Vision Pro представили несколько сотен программ, в сентября — не более 10 штук. Авторы WSJ отметили, что разработчики считают устройство Apple бесполезным.

«Шлем не вписался в мою жизнь. У меня быстро закончились задачи для Vision Pro, потом он просто валялся без дел», — признался инженер-программист Ростислав Алексеенко. «Мы ждем, пока не увидим лучшую траекторию и когда выйдет следующее устройство Apple», — рассказал газете директор студии-разработчика VR-игр Aldin Dynamics Храфн Ториссон. По его словам, корпорации Тима Кука срочно нужно выпустить дешевую версию очков, так как цена актуального девайса разочаровывает. Самая доступная версия Vision Pro стоит 3500 долларов, или около 336 тысяч рублей.

Директор компании VR-игр Combat Waffle Studios Скотт Олбрайт более позитивно оценил устройство от Apple: «Я думаю, здорово, что Apple появилась в этой сфере, но им нужно выяснить, для чего предназначена гарнитура». Также журналисты издания отметили, что для Vision Pro до сих пор не выпустили некоторые популярные приложения — например, Netflix, Spotify и YouTube.

Ранее авторы Bloomberg рассказали, что Apple запланировала выпустить несколько очков смешанной реальности в ближайшие годы. В 2025 году фирма должна представить дешевую версию гарнитуры, которую оценят в 2000 долларов, или около 192 тысяч рублей.