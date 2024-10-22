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10:26, 22 октября 2024Интернет и СМИ

В App Store появилась новая официальная версия приложения «СберБанк Онлайн»

В App Store появилось новое официальное приложение Сбера «Бюджет Онлайн»

Фото: Ute Grabowsky / Globallookpress.com

В магазине приложений App Store для устройств на базе iOS появилась новая официальная версия сервиса «СберБанк Онлайн» — «Бюджет Онлайн». Об этом сообщает пресс-служба Сбера в Telegram.

Сбер призвал владельцев iPhone установить из App Store новую официальную версию приложения «СберБанк Онлайн» под названием «Бюджет Онлайн». Банк предупредил, что старые версии сервиса 12.15, 14.3 и 14.11 скоро будут отключены. «Войти в них не получится», — говорится в сообщении. До конца года новых версий сервиса в App Store не появится, добавили в Сбере.

Ранее Сбер добавил возможность заходить в веб-версию «СберБанк Онлайн» по цифровому коду. Вход по пятизначному цифровому коду стал возможен в тех браузерах, в которых клиент его настроит. Как отметила директор дивизиона «СберБанк Онлайн» Сбера Ксения Баринова, банк стремится приблизить мобильную и веб-версию.

В июле Сбер также представил новый дизайн входа в мобильное приложение «СберБанк Онлайн».

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      Олег Давыдов
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