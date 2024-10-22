В Белоруссии рассказали об уникальности БРИКС

Глава МИД Белоруссии рассказал об уникальности БРИКС

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Максим Рыженков в интервью РИА Новости рассказал об уникальности БРИКС.

«БРИКС (...) уникальная организация, которая создавалась вообще министрами экономики нескольких стран, чтобы как-то усилить экономическое взаимодействие, ускорить развитие торговли между ними», — рассказал глава белорусского дипломатического ведомства.

Он добавил, что организация стала нести в себе не только экономический заряд, но и выступает совместно в вопросах политического характера.

Бразилия и Китай, как привел в пример Рыженков, способны предложить варианты мирного урегулирования конфликта на Украине в альтернативу западным вариантам.

Ранее глава МИД заявил, что Белоруссия ожидает получения статуса-участника БРИКС. Он добавил, что в настоящее время Белоруссия может только периодически принимать участие в мероприятиях БРИКС по приглашению страны-председателя, что для Минска «категорически мало».