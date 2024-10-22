В Брянской области сообщили о шестой атаке беспилотников за ночь

Российские военные предотвратили шестую атаку украинских беспилотников за ночь, заявил в Telegram-канале глава российского региона Александр Богомаз.
Как отметил губернатор, силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). «Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — указал политик.
Ранее губернатор сообщал об уничтожении двух дронов самолетного типа.
Накануне, 21 октября, ВСУ атаковали завод «Группы Кремний Эл» в Брянской области.