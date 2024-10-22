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21:36, 22 октября 2024Мир

В Германии обвинили Харрис в смерти сотен тысяч украинцев

Бизнесмен Дотком заявил, что Харрис виновна в смерти сотен тысяч украинцев

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Основатель файлообменников Megaupload и Mega немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, заявил, что вице-президент США и кандидат в президенты от демократов Камала Харрис виновна в смерти сотен тысяч украинцев. Он написал об этом в соцсети X.

Бизнесмен подчеркнул, что американская администрация проиграла прокси-войну на Украине. «780 тысяч украинцев мертвы из-за вас. Трамп говорит о проблемах, которые вы создали», — ответил предприниматель на публикацию Харрис, в которой она сообщила, что отличается от бывшего президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа тем, что тот любит болтать о проблемах в рамках своей предвыборной кампании, а она намерена их решать.

Ранее Дотком заявил, что при победе Камалы Харрис на выборах президента США социальную сеть X ждет конец. Он также высказался о проигрыше Украины, США и НАТО в конфликте с Россией. По словам бизнесмена, политики, втянувшие Запад в конфликт, «заплатят за это» на ближайших выборах.

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      Маргарита Пименова
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