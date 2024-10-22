В Госдуме заявили о необходимости мигрантов

Российская экономика не сможет справиться со стоящими перед ней задачами без привлечения иностранцев. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев изданию «Чита.ру». Интервью с политиком опубликовано во «ВКонтакте».
По его словам, решить проблему мигрантов способны правоохранительные органы.
Депутат заявил, что при выстраивании отношений с бывшими советскими республиками Россия должна использовать мягкую силу. «Сегодня у нас в Средней Азии больше сторонников, чем противников», — сказал он.
Ранее в России предложили приравнять детей мигрантов к инвалидам. По мнению детского омбудсмена Свердловской области Игоря Морокова, дети иностранцев имеют особенные образовательные потребности и «ограниченные возможности».