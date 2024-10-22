В Госдуме заявили о необходимости мигрантов

Депутат Госдумы Гурулев заявил, что Россия не сможет справиться без мигрантов

Российская экономика не сможет справиться со стоящими перед ней задачами без привлечения иностранцев. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев изданию «Чита.ру». Интервью с политиком опубликовано во «ВКонтакте».

По его словам, решить проблему мигрантов способны правоохранительные органы.

Депутат заявил, что при выстраивании отношений с бывшими советскими республиками Россия должна использовать мягкую силу. «Сегодня у нас в Средней Азии больше сторонников, чем противников», — сказал он.

Ранее в России предложили приравнять детей мигрантов к инвалидам. По мнению детского омбудсмена Свердловской области Игоря Морокова, дети иностранцев имеют особенные образовательные потребности и «ограниченные возможности».