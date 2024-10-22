В МЧС предупредили об угрозе цунами для 14 городов

МЧС России заявило об угрозе цунами для 14 городов на Дальнем Востоке

Несколько десятков населенных пунктов и 14 городов России подвержены воздействию цунами на территории трех дальневосточных регионов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

В ведомстве предупредили, что мощные волны могут обрушиться на побережье городов со скоростью до тысячи километров в час. Именно они являются основным поражающим фактором при цунами. Спасатели отметили, что за первой волной обычно следует ряд повторных, более мощных.

«Воздействию цунами в России подвержены участки берегов Камчатки, Курильских островов, острова Сахалин и Приморья. Под их угрозой находятся территории 14 городов и нескольких десятков населенных пунктов», — заявило ведомство.

Ранее около российского побережья произошло землетрясение. У берегов Камчатки зафиксировали толчки магнитудой 6,1. Пострадавших не было, угроза цунами не объявлялась.