Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:14, 22 октября 2024Бывший СССР

В ООН назвали число уехавших граждан Украины с момента начала СВО

Директор фонда ООН Бауэр: с Украины уехало 10 миллионов граждан с 24 февраля
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

С Украины уехали около 10 миллионов граждан в период с 24 февраля 2022 года. Об этом заявил региональный директор по Восточной Европе фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр, пишет РИА Новости.

«С 24 февраля 2022 года Украина потеряла 10 миллионов жителей. Значительная часть этих людей покинула страну», — рассказала Бауэр во время брифинга. Она уточнила, что это учет именно тех, кто выехал с Украины.

Бауэр добавила, что средний возраст оставшегося населения Украины значительно вырос. Это связано с массовым оттоком молодежи из страны.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований Украины Элла Либанова предрекла Украине обезлюдение. «Это так, даже если нам чудом удастся вернуть добрых 4 миллиона человек, которые покинули страну. Обезлюдение неизбежно, потому что у нас пожилое население», — рассказала она.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Болиев
      Обсудить
      Последние новости

      Маск заявил о возможном обострении на Украине из-за Южной Кореи. Сеул может направить специалистов на помощь Киеву

      Маркетплейсам захотели запретить правило молчаливого согласия

      Появились подробности о пострадавших при жесткой посадке вертолета в российском регионе

      Россиянин изнасиловал 14-летнюю сестру и расправился с ней

      Скульптура девочки с цветами напугала жителей российского города

      Российская журналистка отравилась болотным газом в номере отеля и не выжила

      «Т-Банк» разморозил средства клиентов на 3,5 миллиарда рублей

      Сестра Ким Чен Ына назвала Украину и Южную Корею невоспитанными собаками

      Обновление Windows сломало Word

      Российский истребитель сопроводил борт Си Цзиньпина около Казани

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше