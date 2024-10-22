В ООН назвали число уехавших граждан Украины с момента начала СВО

Директор фонда ООН Бауэр: с Украины уехало 10 миллионов граждан с 24 февраля

С Украины уехали около 10 миллионов граждан в период с 24 февраля 2022 года. Об этом заявил региональный директор по Восточной Европе фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр, пишет РИА Новости.

«С 24 февраля 2022 года Украина потеряла 10 миллионов жителей. Значительная часть этих людей покинула страну», — рассказала Бауэр во время брифинга. Она уточнила, что это учет именно тех, кто выехал с Украины.

Бауэр добавила, что средний возраст оставшегося населения Украины значительно вырос. Это связано с массовым оттоком молодежи из страны.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований Украины Элла Либанова предрекла Украине обезлюдение. «Это так, даже если нам чудом удастся вернуть добрых 4 миллиона человек, которые покинули страну. Обезлюдение неизбежно, потому что у нас пожилое население», — рассказала она.