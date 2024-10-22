В Польше испугались ответа России на угрозы атаковать Петербург

Do Rzeczy: угрозы атаковать Санкт-Петербург могут спровоцировать ответ России

Угрозы польских военных атаковать Санкт-Петербург и Калининград могут спровоцировать ответ со стороны России. Об этом пишет издание Do Rzeczy.

«В случае нападения Польши на Санкт-Петербург мы рискуем получить ответ, который, согласно военной доктрине Москвы, измененной в сентябре этого года, может заключаться в применении против Польши ядерного оружия», — утверждается в публикации.

Призыв напасть на ядерную державу с помощью конвенциального оружия в материале назван «верхом безумия». В статье также подчеркивается, что подобные угрозы со стороны отдельных военных будут восприниматься как позиция польских властей. По мнению авторов, генералы рискуют не только своими жизнями, но и жизнями всех жителей страны.

В публикации также ставится под сомнение наличие у Польши ракет, способных наносить удары по Санкт-Петербургу. По словам авторов, угрозы военных по реалистичности сравнимы с призывом направить польский флот в Крым или Владивосток.

Ранее сообщалось, что военные из Польши и стран Балтии задумались о наступлении на Санкт-Петербург в случае возможного конфликта с Россией. Начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак заявил, что в случае захода российских войск в Литву необходимо напасть «непосредственно на Санкт-Петербург».