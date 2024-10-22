69-я параллель
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16:39, 22 октября 202469-я параллель

В правительстве заявили о превосходстве России над другими странами в одной сфере

Правительство: Россия является мировым лидером освоения Арктики

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Россия является мировым лидером освоения Арктики. О превосходстве государства над другими странами в этой сфере заявили в правительстве, сообщение опубликовано в Telegram-канале кабмина.

В качестве доказательства российского лидерства в Арктике правительство упомянуло несколько пунктов — высокий процент ВВП, приходящийся на арктические регионы; количество людей, проживающих на этих территориях, а также крупнейшие в мире арктические города.

«В Арктической зоне России, площадь которой составляет 5 миллионов квадратных километров, создано более 900 новых предприятий (...) Здесь созданы уникальные технологии строительства в условиях вечной мерзлоты. 16 опорных агломераций Арктической зоны получили свои мастер-планы развития», — добавили в правительстве.

Ранее российский политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Журавлев заявил, что конкуренция России и США в освоении Арктики сопоставима с битвой за космос в XX веке.

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      Марк Леонов
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