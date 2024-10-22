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06:52, 22 октября 2024Россия

В России оценили реакцию США на референдум в Молдавии

Косачев назвал фарсом реакцию США на референдум в Молдавии

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Вице-спикер Совфеда России Константин Косачев оценил реакцию США на итоги референдума о евроинтеграции Молдавии, назвав ее фарсом и отметив, что Запад создает мир кривых зеркал. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

«США и созданный ими евроатлантический мир — это королевство кривых зеркал. Очередной фарс — реакция на итоги референдума по ЕС в Молдове», — отметил Косачев.

Он также выразил мнение, что результаты референдума были сманипулированы и фальсифицированы властью. «Общество разделилось, референдум не выявил окончательного решения», — заявил политик, добавив, что это решение сейчас активно и цинично фабрикуется.

Конституционные изменения, направленные на евроинтеграцию Молдавии, поддержали на референдуме 50,46 процента граждан. Против проголосовали 49,54 процента. Президент Молдавии Майя Санду обвинила «преступные группы» в покупке 300 тысяч голосов для влияния на итоги референдума. Таким образом она объяснила минимальный разрыв.

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      Марина Совина
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