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11:04, 22 октября 2024Россия

В России оценили водружение флага Северной Кореи в зоне СВО

Военкор Котенок: водружение флага Северной Кореи в зоне СВО спорно

Фото: Vladimir Smirnov / Reuters

Водружение флага КНДР (Северной Кореи) в зоне специальной военной операции (СВО) спорно. Так сообщения о появлении государственного символа страны в районе перешедшего под российский контроль села оценил в Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

По словам Котенка, в боях за поселок Цукурино в Донецкой народной республике (ДНР), где, предположительно, появился флаг, участвовали именно российские бойцы, поэтому он не уверен в уместности водружения там флага КНДР.

«Флаг КНДР — либо фотошоп, либо троллинг. Насколько уместный, учитывая, что населенник освобожден все же русскими бойцами, их кровью и потом — спорно», — написал в блоге военный корреспондент.

О появлении госсимвола Северной Кореи в ДНР стало известно 21 октября. Авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны» объявили, что появление флага КНДР вызвало у украинских бойцов истерику.

Сообщения о флаге совпали по времени с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о противостоянии Вооруженных сил республики северокорейским военным. При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ответ на заявление Зеленского сообщил, что у альянса нет доказательств присутствия северокорейской армии на Украине.

ЖЗЛ
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