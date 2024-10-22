В России представили ружье со встроенным детектором дронов

ТАСС: в России представлено ружье со встроенным детектором дронов

На VI всероссийской конференции по защите гражданских объектов от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) представили противодроновое ружье, получившее встроенный детектор дронов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам советника генерального директора по научно-технической деятельности компании «Нелк» Дмитрия Бури, в представленном ружье детектор дает возможность получить информацию о направлении, откуда летит дрон. «Это решение уникальное, потому что на сегодняшний день только ряд ружей этой модификации позволяет именно так позиционировать эти изделия», — сказал собеседник.

Советник добавил, что выбор диапазона частот подавления ружье проводит в автоматическом режиме, а производство изделия осуществляется в партнерстве с иностранной компанией.

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что на выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO в Москве впервые представила антидроновые патроны IGLA для ружей серии LEX.

В сентябре Минобороны России сообщило, что на Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа провели тренировку по блокированию разведывательных квадрокоптеров условного противника антидроновыми ружьями «Гарпия».