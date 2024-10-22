В российском городе привели в готовность все службы из-за штормового ветра и ливня

В Южно-Сахалинске все службы привели в готовность из-за ливня и ветра

В Южно-Сахалинске все службы привели в готовность из-за штормового ветра и ливня, об этом сообщила администрация российского города.

«Все службы жизнеобеспечения муниципалитета приведены в состояние повышенной готовности», — отметили власти.

Местных жителей предупредили сильном, а местами очень сильном дожде, за 12 часов ожидается выпадение от 15 до 30 и более миллиметров осадков.

Ливни также ожидаются на территории Александровск-Сахалинского, Поронайского, Углегорского, Макаровского, Анивского, Невельского, Холмского, Томаринского, Долинского, Тымовского районов, сообщили в МЧС. На побережье порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду, также ожидается подъем уровня воды от полуметра до полутора с возможным выходом воды на пойму.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в среду, 23 октября, в Приморье ожидаются ливни и порывы ветра со скоростью до 27 метров в секунду.

